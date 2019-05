16 Stunden Skatmeisterschaften : Tüschenbroicher bewältigen Skatmarathon

Tüschenbroich Zu den Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften der Skatverbandsgruppe Neuss war für die Skatfreunde Tüschenbroich jeweils die Anreise nach Grefrath-Oedt angesagt. Die Skatfreunde starteten mit zwei Akteuren in der Herrenklasse sowie mit zehn Spielern in der Altersklasse.

Dem in der Herrenklasse startenden Stefan Wassenberg gelang am ersten Tag mit 3646 Punkten ein Platz im gesicherten Mittelfeld, am zweiten Wettkampftag gelang ihm mit grandiosen 5894 Punkten eine Aufholjagd, die ihm den Meistertitel und damit die Qualifikation zur Zwischenrunde zur Deutschen Meisterschaft in Werl einbrachte. Achim Schneider erspielte sich mit insgesamt 8002 Punkten den 18. Platz und begleitet Wassenberg zur Landesmeisterschaft.