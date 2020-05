Laden in Wegberg : Whiskyzwerg darf nicht zu Tastings laden

Die Gläser für die Whisky-Verkostung müssen leer bleiben – Sandra Koll ist enttäuscht. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Es ist ein Start mit Hindernissen für den Spezialitätenladen in der Wegberger Fußgängerzone. Die Inhaberin darf zwar verkaufen, aber keine Tastings veranstalten. Sie versteht die Haltung der Stadt nicht.

Gaststätten dürfen unter Auflagen öffnen, doch in ihrem Geschäft „Whiskyzwerg“ darf Inhaberin Sandra Koll trotz Gaststättenkonzession mit Ausschanklizenz nicht zu Verkostungen einladen. So musste sie das Tasting für 23. Mai absagen, findet das aber ungerecht. „Im Laden darf ich Whisky zum Mitnehmen verkaufen, auch Ausschank darf sein. Aber möchte ich für wirkliche Whisky-Liebhaber die Produkte vorstellen, hat das in den Augen der Stadt Event-Charakter, und das ist wegen der Corona-Schutzverordnung untersagt“, äußert sich die Inhaberin enttäuscht. In anderen Städten, so sagt sie, seien Verkostungen durchaus gestattet. Das „Warum“ verstehen auch ihre Kunden nicht.

Es war ohnehin ein Start mit Hindernissen und einem Behörden-Hürdenlauf, schildert die Versicherungsmaklerin, die im vergangenen Juli ihr neues Gewerbe zunächst als Online-Shop angemeldet und im November ihr Geschäft mit britischen und schottischen Spezialitäten eröffnet hat. Ihre Idee war, die Wegberger Fußgängerzone um ein neues Angebot zu bereichern und sich im leerstehenden ehemaligen Optikergeschäft einzurichten. Doch dafür musste sie eine Nutzungsänderung bei der Stadt anmelden, sie verhandelte mit dem städtischen Bauamt, dem Ordnungsamt, Lebensmittelkontrolle und Gesundheitsamt. Weil über dem Geschäft eine Wohnung liegt, mussten auch Feuerschutzwände eingebaut werden. Immerhin einen Hinterausgang für den zweiten Rettungsweg gab es schon. Koll wurde nervös: „Erst eine Woche vor Eröffnung war die Konzessionserteilung da.“

Info Spezialitäten aus Schottland und England Ladenlokal Der Whiskyzwerg hat im November 2019 den Laden in der Wegberger Fußgängerzone, Hauptstraße 34, eröffnet. Öffnungszeiten mittwochs und freitags von 15 bis 19 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Sortiment Hochwertige Single Malt Whiskys – derzeit nur zum Verkauf und Mitnehmen, Fudge, Marmeladen, Shortbread, Chutneys und Chips. Drinks dürfen auch ausgeschenkt werden.

Die Inhaberin, die 2008 von Düsseldorf nach Arsbeck in ein neu gebautes Heim gezogen ist, mag Wegberg und firmiert unter dem Motto „klein, aber fein am Niederrhein“. „Die Tastings waren super gut angenommen, es gab viel positive Resonanz“, berichtet sie. Verkostungen waren bis August im Zwei-Wochen-Rhythmus ausgebucht. Doch dann kam die Pandemie, kamen Verordnungen des Landes, am 19. März musste Sandra Koll den Laden komplett schließen. Für den reinen Verkauf durfte das Geschäft am 20. April wieder öffnen. „Aber niemand durfte bei uns sitzen und sich beraten lassen, es durfte nichts abgefüllt werden“, gibt Sandra Koll ihre Enttäuschung wieder.