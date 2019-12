Silberne und goldene Ehrennadeln : Treue Feuerwehrleute in Wegberger Mühle geehrt

Wegberg Voll des Lobes waren Kreisbrandmeister Claus Vaehsen und Bürgermeister Michael Stock bei der Ehrung der Wegberger Feuerwehrleute.

„Ihr steht in eurer aktiven Dienstzeit an 365 Tagen im Jahr, täglich 24 Stunden bereit, euren Mitbürgern unentgeltlich und ohne Eigennutz zu helfen.“ Mit diesen wertschätzenden Worten übergab der stellvertretende Kreisbrandmeister Claus Vaehsen in der Wegberger Mühle die silbernen und goldenen Ehrennadeln des Verbands der Feuerwehren in NRW an die verdienten Jubilare für 40-, 50- und sogar 60 Jahre Zugehörigkeit in der Feuerwehr.