Ortsgruppe Wegberg : Treue DLRG-Mitglieder geehrt und Bilanz gezogen

Die DLRG-Ortsgruppe Wegberg ehrte am Ortsgruppentag langjährige Mitglieder. Foto: DLRG Wegberg. Foto: DLRG Wegberg

Wegberg Langjährige Mitglieder wurden jetzt bei der DLRG-Ortsgruppe Wegberg geehrt. Außerdem hat der Verein noch einen besonderen Anschaffungswunsch.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Wegberg lud zum Ortsgruppentag in die Cafeteria des Grenzlandringbades in Wegberg ein. Die Leiterin der Wegberger Ortsgruppe, Katja Vossen, überreichte gemeinsam mit dem stellvertretenden Leiter des Bezirks, Peer-Niklas Menzel, zunächst die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften. Seit stolzen 40 Jahren sind Klaus Beyartz, Helmut Hörchens und Annemarie Schöpgens dabei. Ihr 25-jähriges Jubiläum feierten Dorothée, Kay und Lukas Appel, sowie Jan Mertens, Annemarie Overath, Frank und Silke Sodermanns, für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Magdalena Basten, Lea Hanraets, Enna Mäntz, Lukas Rose, Niels Ruff, Arne Schlenker, Larissa Bressau und Anika Schröder geehrt.

Der Vorstand und die einzelnen Abteilungen stellten die Aktivität der Ortsgruppe vor. Insgesamt wurden von Ausbildern, Vorstand und weiteren Helfern im Jahr 2018 über 4530 ehrenamtliche Stunden geleistet. Das Team besteht aus mehr als 25 ehrenamtlichen Ausbildern und 14 Vorstandsmitgliedern. In den verschiedenen Kursen, vom Anfängerschwimmen bis zum Rettungsschwimmabzeichen, wurden 120 Prüfungen abgelegt.

Ein Schwerpunkt der DLRG liegt auf der Kinder- und Jugendarbeit. Stolz berichtet der Vorsitzende der Jugend, Kai Mertens, von erfolgreichen Teilnehmern beim 24-Stunden-Schwimmen in Bedburg, beim Jahresabschlussschwimmen und bei den Bezirksmeisterschaften. Einsatzleiterin Jenny Bauer berichtete von vier erfolgreichen Wachwochenenden in Effeld am Amici Beach, wo auch der Nachwuchs als JET-Team (Jugendeinsatzteam) mit Eifer dabei ist und ausgebildet wird.