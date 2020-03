Urnenbeisetzung auf Friedhof in Beeck : Trauerfeier für Günter Stroinski in der Tüschenbroicher Mühle

Beecks Vereinsboss Günter Stroinski starb am 29. Februar nach langer und schwerer Krankheit. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wegberg Die Trauerfeier für den am 29. Februar verstorbenen Vorsitzenden des FC Wegberg-Beeck, Günter Stroinski, am Dienstag, 10. März, wurde kurzfristig vom Forum Wegberg in die Tüschenbroicher Mühle verlegt.

Das teilt das Bestattungshaus Joerißen aus Wegberg mit.

Grund für die Verlegung sind Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus. Neben Schulen und Kitas bleiben auch öffentliche Veranstaltungsräume wie das Forum Wegberg geschlossen.

Nach der Trauerfeier in der Tüschenbroicher Mühle (10.15 Uhr) erfolgt die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof in Beeck. Bei Fragen hilft das Bestattungshaus Joerißen: 02434 5564.