Trecker-Treff am Wochenende : Tetelrather präsentieren Traktor-Schätze

Impression vom Traktorentreff 2018. Foto: Uwe Heldens

Tetelrath Wer alte Traktoren liebt und etwas über Landwirtschaft in früheren Jahrzehnten erfahren möchte, der ist am Wochenende in Tetelrath genau richtig.

Das Wegberger Dorf ist nach vier Jahren Pause dann wieder Schauplatz des Oldtimer-Traktoren-Treffens, das zum 16. Mal stattfinden wird. Bis zu 200 Traktoren waren in vergangenen Jahren teilweise dort zu sehen. Für den kommenden Samstag und Sonntag haben sich bereits zahlreiche Liebhaber angekündigt, die mit ihren alten Landmaschinen auf den Acker vor dem Dorf kommen wollen.

„Wir freuen uns auf viele Besucher, die ein harmonisches Fest feiern werden, nachdem wir vier Jahre nichts machen konnten“, sagt Organisator Bernd Merkens. Zu sehen gibt es unter anderem einen historischen Göpel – eine der ersten Maschinen, die es ermöglichte, bei der Kornernte zum Dreschen die Kraft eines Pferdes auf eine Maschine zu übertragen. Zum Einsatz kam sie vor allem im 19. Jahrhundert, bevor sie durch Dampfmaschinen ersetzt wurde.

Für Kinder werden Rundfahrten, eine Sandspielfläche und eine Hüpfburg angeboten, es gibt reichlich zu Essen, Traktorbesitzer haben die Möglichkeit, mit ihren Maschinen zu fahren. Am Samstagabend ab 19 Uhr steigt eine Ackerparty mit Livemusik. Am Sonntagmorgen ist zudem ein Oldtimer-Frühschoppen geplant.

(cpas)