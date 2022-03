Tourismus in Wegberg : Wieder mehr Übernachtungen in 2021

Wieder mehr Übernachtungen in 2021

Tourismus in Wegberg

Wegberg Der Tourismus in Wegberg befindet sich wieder im Aufwand: Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl der Übernachtungen um nahezu 25 Prozent gegenüber 2020.

. Durch diverse Aktionen wie dem Wegberger Mühlengold und überregionaler Medienpräsenz ist der Wander- und Fahrradtourismus in der Mühlenstadt wieder im Aufwind – nicht nur an den Wochenenden, wie die Stadtverwaltung festgestellt hat. So wurden bei den zwölf Beherbergungsbetriebe ab zehn Betten im Stadtgebiet 2021 laut Landesdatenbank NRW insgesamt 58.646 Übernachtungen gemeldet. Dies entspricht einer Erhöhung um 24,7 Prozent im Vergleich zu 2020.