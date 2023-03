Toter Schwan in Wegberg Gewalteinwirkung wohl Todesursache

Der Schwan in Wegberg scheint hingegen an seiner Verletzung verendet zu sein. Auf Facebook wurde bereits über einen Hundebiss spekuliert. Entgegen erster Vermutungen ist der zweite schwarze Schwan allerdings nicht tot gefunden worden. „Er ist seit dem vergangenen Wochenende aber auch nicht mehr gesehen worden“, sagt Ute Focke, die den toten Schwan entdeckt hatte. Focke geht regelmäßig am Ophover Weiher spazieren und füttert dort verschiedene Tiere. „Ich war sehr traurig, die Schwäne habe ich immer zum Abschluss meiner Tour gefüttert“, sagt sie. Die in Europa extrem seltenen Trauerschwäne hatten sich vor etwa zweieinhalb Jahren in Wegberg angesiedelt. Anfangs seien es sogar drei gewesen, sagt sie.