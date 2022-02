Gastronomie in Wegberg : Gütesiegel für Ophover Mühle als Top-Ausbilder

Info

Ausbildung Zum neuen Lehrjahr ab September bietet die Ophover Mühle zwei Ausbildungsstellen an, und zwar als Restaurantfachkraft und in der Küche, so Geschäftsführer Holger Hendricks.

Kontakt Eine erste Kontaktaufnahme von Interessenten ist möglich unter bewerbung@ophover-muehle.de.