Bürgerengagement in Wegberg Heimat gemeinsam gestalten

Immer wieder kam dabei das Thema Jugend auf: Wie kann die Jugend in Zukunft wieder mehr mit Ideen und deren Umsetzung beteiligt werden? Franziska Fuge, die Sozialarbeiterin und Einrichtungsleiterin der katholischen Jugendeinrichtung St. Martin, und die Streetworkerin Birthe Wernery, sind ebenfalls Teil dieser Gruppe. Und somit war auch schnell ein erstes Projekt gefunden, dass nun in einer kleineren Arbeitsgruppe entwickelt werden soll: Graffiti. So sollen nun Flächen in Wegberg gefunden werden, auf denen Jugendliche unter Anleitung ihre Graffitikünste zum Ausdruck bringen können. Dazu sind die Wegberger aufgerufen, zu überlegen, ob das ein oder andere Garagentor oder eine Mauer vielleicht verschönert werden können. Eine weitere Arbeitsgruppe will ein Repair Café in Wegberg ins Leben rufen. Hilfe zur Selbsthilfe oder auch generationenübergreifendes Basteln und Schrauben wird hier angestrebt. „Es gibt schon einige interessierte Menschen, die Lust haben, ihr Wissen mit anderen zu teilen und gleichzeitig Nachhaltigkeit zu fördern“, weiß Tobias vom Dorp. Auch ein wesentlich komplexeres, aber sehr wichtiges Thema soll in Angriff genommen werden: der Soziale Wohnungsbau. Der Wunsch nach kleinen und bezahlbaren Wohnungen in Wegberg ist groß. Auch das Mehrgenerationenwohnen findet Aufmerksamkeit. Zusammen wollen die Gruppenmitglieder, darunter auch Josef Hennebrüder, der schon Gründungen von Bürgergenossenschaften begleitet hat, schauen, ob und wie sich das Thema in Wegberg voranbringen lässt. „Jeder, der Lust hat, sich aktiv und konstruktiv einzubringen, ist herzlich willkommen. Wir wollen in Wegberg eine Mitmach-Kultur entwickeln. Das soll dazu führen, dass die Politik viel mehr Input von uns Bürgern bekommt. Nur so können wir Wegberg gemeinsam nach vorne bringen“, erklärt Tobias vom Dorp. Eine vierte Gruppe widmet sich den Themenbereichen Kultur, Tourismus und Freizeit. Mit dabei ist unter anderem die Künstlerin Sonja Graus. Kunst im öffentlichen Raum schlägt eine Brücke zur Graffiti-Arbeitsgruppe – sofern man Graffiti als Streetart definiert.