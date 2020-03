Vorbereitung der Kommunalwahlen 2020 : Tobias Becker führt die Linken in Wegberg

Wegberg Die Ortsgruppe Wegberg der Linken hat ihren Vorstand verjüngt. Auf Rüdiger Birmann folgt der 21-jährige Lehramtsstudent Tobias Becker.

Die Spitze der Partei „Die Linke“ in Wegberg verjüngt sich deutlich. Auf den bisherigen Sprecher Rüdiger Birmann folgt der 21-jährige Lehramtsstudent Tobias Becker. Als Sprecherin steht ihm die 23-jährige staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin Michelle Walter zur Seite. Birmann, der sich nun verstärkt auf Kreisebene engagiert und erst kürzlich zum Spitzenkandidaten der Heinsberger Linken für den Kreistag gekürt wurde, wird dem Vorstand in der Funktion des Geschäftsführers weiterhin angehören und dem Spitzenduo den Rücken stärken. Den Posten des Schriftführers übernimmt Steffen Vogel (24). „Links sein heißt nicht, Ideen zu haben, die vor zehn Jahren aktuell waren, sondern solche, die in zehn Jahren noch aktuell sind“, sagte Tobias Becker in seiner Vorstellungsrede.