Im Wegberg-Oval Das Gefahrstofflager im Naturschutzgebiet

Ein Gefahrstofflager mitten in einem Naturschutzgebiet – wie kann das funktionieren? Diese Frage stellen sich wohl viele, wenn sie erfahren, was sich in den großen Hallen der Times Logistics International GmbH an der Friedrich-List-Allee befindet. Unmengen an Rohstoffen, die auf ihre Weiterverarbeitung etwa in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie warten, sind dort ordentlich und vor allem sicher gelagert. Umgeben von blühenden Wiesen und gesunden Bäumen. „Die Anerkennung unserer Umweltverantwortung spiegelt sich in unseren Handlungen wider. Wir gehen diese Verpflichtung auf zwei Arten an“, erklärt der gesamtverantwortliche COO René Woykos. „Zum einen investieren wir kontinuierlich in hochmoderne technische Anlagen, die Umweltschutzmaßstäbe setzen. Zum anderen setzen wir auf ressourcenschonende Praktiken, verantwortungsvollen Energieeinsatz und innovative Immissionsschutztechnologien.“ So sieht sich Times Logistics International als Vorreiter in der umweltbewussten Gefahrstofflagerung.