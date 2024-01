Rund ums Tierwohl Eine Behandlung für Leib und Seele

Anna ist ein fröhlicher und vitaler Golden Retriever. Aber im stolzen Alter von 13 Jahren geht nicht mehr alles so, wie sie es als junge Hündin gewohnt war. „Auch Hunde bekommen Alterserscheinungen wie Arthrose oder Muskelabbau“, weiß Vanessa Scheulen, die als mobile Tierphysiotherapeutin in der Region unterwegs ist. Annas Frauchen Laura Müller aus Myhl hatte eine Veränderung an Annas Bewegungen festgestellt und nicht lange gezögert: „Sie leidet unter Spondylose, das ist eine degenerative, chronisch deformierende Erkrankung der Wirbelsäule“, erklärt die Hundehalterin. Bei dieser Krankheit können die knöchernen Veränderungen an der Wirbelsäule schlimmstenfalls umliegende Nerven unter Druck setzen, wodurch Schmerzen und auch Lähmungen hervorgerufen können.