Tierisches Lesevergnügen in der Wegberger Mühle

Wegberg Die Satiriker und Schauspieler Jürgen Wegscheider und Markus Maria Winkler unterhielten in der Wegberger Mühle.

Die beiden hatten aus den Texten von Meistern wie Kurt Tucholsky, Joachim Ringelnatz oder Wilhelm Busch diejenigen ausgewählt, die sich mit Tieren beschäftigten und oftmals die Menschen meinten. Der Streit von Spatzenmutter und Spatzenvater in Manfred Kybers „Lups“ amüsierte auch hier durch Parallelen, die sich zu menschlichen Verhaltensweisen aufdrängten. Zunächst darf sich das Männchen nicht auf die Eier setzen und es entsteht ein Streit darüber, wessen Gelege es eigentlich ist. Später soll er es von ihr aus sogar, anstatt in den Club zu gehen. Zu Kurt Tucholskys Text „Der Löw ist los“ bezogen die Darsteller Partei. Während Markus Maria Winkler, der aus Wilhelmshaven stammt und wie der Kärntner Jürgen Wegscheider in München wohnt, die umfassenden Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr recht nüchtern darlegte, schlenderte Wegscheider lässig und majestätisch wie das entflohene Tier durch die Zuschauerreihen. Tierische Gedanken an das nächste Fressen und die Verwunderung über menschenleere Straßen in der angeblich an Attraktionen reichen Stadt Berlin gaben den Zuhörern eine Ahnung davon, was in einem Wüstenkönig in dieser Situation vorgehen könnte. Er ließ sich schließlich bereitwillig zum Käfig zurückführen.