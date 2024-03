Politik in Wegberg Thomas Cassel führt die CDU-Fraktion

Last but not least freut sich Thomas Cassel, dass Marcus Johnen seine Ideen, Erfahrungen und sein großes Netzwerk auch zukünftig weiterhin als stellvertretender Fraktionsvorsitzender aktiv in die politische Arbeit einbringen wird. „Wir haben immer sehr gut zusammengearbeitet“, sagt auch Marcus Johnen. „Thomas Cassel ist nun an vorderster Front das Gesicht der CDU Wegberg und ich werde ihn unterstützen, wo ich kann.“ Cassel fügt hinzu, dass er seiner neuen Aufgabe voller Motivation entgegen sehe und betonte die Bedeutung von Kommunikation, die ihm sehr am Herzen liege. Gleichzeitig bat er alle Fraktionsmitglieder, sich mit Anliegen an ihn zu wenden und sich weiterhin aktiv einzubringen. Als Ziele seiner Arbeit als Vorsitzender nannte der 37-Jährige das konstruktive Gestalten der Zusammenarbeit mit allen Fraktionen im Rat, um gemeinsam mit dem neuen Bürgermeister an den großen bevorstehenden Aufgaben zu arbeiten. „Aber es geht nicht um mich, sondern wir haben eine tolle Truppe und sehr viele sachkundige Bürger mit einem umfassenden Wissen, das wir politisch einbringen können und auch werden“, sagt Thomas Cassel. „Mit 14 direkt gewählten Ratsleuten haben wir Menschen in unseren Reihen, die tief in den Orten sind und ihr Ohr am Bürger haben sowie auch berichten, was die CDU macht. Ich glaube, dass das in der Bevölkerung noch nicht so ankommt“, dass wir auch eine gute Politik machen und zielführende Anträge stellen.“