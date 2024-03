Nach Johnen-Rückzug Thomas Cassel ist neuer CDU-Fraktionschef in Wegberg

Dabei sei ihm wichtig, die Expertise der CDU in Bereichen wie Soziales, Bildung, Bauen, Finanzen, Verwaltung und Recht aktiv in laufende Verwaltungsprozesse einzubringen. Ein erstes Treffen zwischen Cassel und Bürgermeister Christian Pape fand im Vorfeld ebenfalls statt. Cassel begrüße dabei die „Pack-an“-Mentalität des Bürgermeisters sowie seinen Willen, alle Fraktionen an einen Tisch zu holen. Positiv bewertete er auch die Offenheit des neuen Bürgermeisters für eine transparente Kommunikation.