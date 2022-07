Therapeutin aus Rickelrath gibt Tipps : So stärkt man seine seelische Widerstandskraft

Rickelrath Ausweg aus der Krise: Die systemische Einzel-, Paar- und Familientherapeutin Angelika Bäumer aus Rickelrath erklärt worauf es ankommt.

Die vergangenen zweieinhalb Jahre waren nicht gerade arm an Krisen: Zuerst kam die Corona-Pandemie, dann der Ukraine-Krieg und damit einhergehend schließlich die drohende Energieknappheit. Vom allgegenwärtigen Klimawandel ganz zu schweigen. Unter einer Krise lässt sich gemeinhin der Verlust des seelischen Gleichgewichts verstehen. In diesen Lebensphasen, mit denen alle Menschen früher oder später einmal konfrontiert werden, kommt es darauf an, die seelische Widerstandskraft zu stärken. In der Psychologie ist dann von Resilienz die Rede.