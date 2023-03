Theaterstück „Endstation“ in Wegberg Schwere Kost am Maximilian-Kolbe-Gymnasium

In zwei ausverkauften Vorstellungen im Forum der Schule erzählten sie die Geschichte der miteinander befreundeten Jugendlichen Evi (dargestellt von Josephine Mayland und Lenya Rademacher), Stefan (Benedikt Krichel) und Kai (Maya Denda). Das Mobbing-Attacken ausgesetzte Schüler-Trio, das von einer Zukunft als erfolgreiche Band träumt, hat es im Schulalltag und auch zu Hause nicht leicht. Mitschüler schubsen Kai, so dass der Junge zu Boden fällt, Evi wird sexuell belästigt, Stefan bedroht und als Versager beschimpft. Von den Eltern kommen nur Vorwürfe für das vermeintliche Versagen: „Du hast uns enttäuscht“, „Wieso kannst Du nicht so sein wie Dein Bruder?“ , „Willst Du als Verkäuferin im Supermarkt enden?“ oder „Du gerätst noch auf die schiefe Bahn“ heißt es. Auch die Lehrer bieten wenig Unterstützung – sie behandeln die drei Schüler offenkundig ungerecht, glauben ihnen nicht, geben sich keine Mühe, um für Aufklärung zu sorgen. Dann kommt es zum Bau einer Bombe und wenig später zum verheerenden Sprengstoff-Attentat an der Schule.