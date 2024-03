Doris Kunstmann und Ron Williams in Wegberg Eine außergewöhnliche Fahrgemeinschaft

Bereits bei den Proben in der Mühlenstadt zeichnete sich ab, was die Zuschauer erwartet: Durch ihr hervorragendes Spiel erreichen es Doris Kunstmann und Ron Williams, die Zuschauer in die Geschichte zu involvieren – auch und vielleicht gerade weil Ron Williams die Rassentrennung in Georgia selbst Anfang der 1960er-Jahre während seiner Ausbildung zum Militärpolizisten erleben musste. „Gerade deshalb finde ich, es ist ein tolles Stück – ein sehr wichtiges Stück und gerade aktueller denn je“, sagt der Darsteller. „Und ist so berührend, dass Hoke Coleburn als schlichter, aber lebenskluger Mann, der aber nicht lesen kann und als Schwarzer sein Leben lang Benachteiligung erfahren musste, eine Beziehung zu der wohlhabenden und gebildeten jüdischen Südstaaten-Dame aufbauen konnte. Das ist wunderschön.“ Und noch eine Besonderheit gibt es: Im Gegensatz zur Hollywood-Adaption mit Jessica Tandy und Morgan Freeman von 1989, der gefeierten Broadway-Aufführung und allen anderen Aufführungen, die es je gab, spielt hier die Musik eine wichtige Rolle. Ron Williams singt, denn: „Das gibt der Figur Hole Coleburn Wurzeln, die sie im Film leider nicht bekommt“, sagt Ron Williams, der nicht nur Schauspieler und Synchronsprecher ist, sondern auch Musiker. „Und das ist wichtig. Man sagt, wir Schwarzen haben mit unserer Musik dem weißen Amerika eine Seele gegeben.“