Theater in Wegberg : Verlobungsfeier mit Todesfall

Theater in Wegberg

Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es wieder Theater im Maximilian-Kolbe-Gymnasium. Das Stück „An Inspector“ Calls wird am 25. und 26. März aufgeführt. Foto: MKG

Wegberg Am 25. und 26. März gibt es Aufführungen des Theaterkurses des Maximilian-Kolbe-Gymnasiums. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Vorhang auf, Licht an – so lautet die Anweisung für den Theaterkurs am Maximilian-Kolbe-Gymnasium, kurz bevor es ernst wird. Der Kurs von Alexander Hergert steht unter Spannung und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause dürfen die Schüler der Q2 wieder auf die Bühne.