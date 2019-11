Theater im Forum Wegberg : Unerwarteter Geldsegen stiftet Chaos

Wegberg Die wohl geordnete Welt des Ehepaars Liebig gerät schlagartig aus den Fugen, als Ehemann Heiner mit 1,5 Millionen Euro nach Hause kommt. Im Forum Wegberg erlebten die Zuschauer eine turbulente Komödie.

Zu Beginn der Komödie „Funny Money!“ des Autors Ray Cooney ist augenscheinlich alles im Lot: Ehefrau Johanna Liebig erledigt, sich beschwingt zur Musikeinspielung durch das Wohnzimmer bewegend, letzte Handgriffe für die anstehende Geburtstagsparty von Ehemann Heiner. Währenddessen ist sein Auftauchen bereits mit untergründiger Spannung verbunden: Er schiebt zunächst mehrfach den Kopf – rhythmisch passend zur Musik – hinter der Haustür stehend in den Raum hinein, bevor er sich mit Schwung auf die graue Couchgarnitur setzt. In der Hand hält er einen Aktenkoffer – der Auslöser für zunehmend haarsträubendere Szenen, wie sich im Weiteren herausstellt.

Was ihn etwas später dazu veranlasst, auf Nachfrage seiner Frau lediglich „Lufthansa!“ auszustoßen, erklärt er relativ schnell. So vertauschte er in der Bahn seinen Aktenkoffer mit dem eines anderen Reisenden und fand darin die 1,5 Millionen Euro vor. Da zu erwarten ist, das sich der rechtmäßige Eigentümer am nächsten Tag aufgrund gefundener Unterlagen in seinem Büro melden wird, möchte er mit seiner Frau nach Mallorca verduften. Diese fällt aus allen Wolken: Weder ist ihr die neue Impulsivität des Ehegatten noch der Gedanke geheuer, ihr bisheriges Leben von Jetzt auf Gleich hinter sich zu lassen.