Kulturelles Angebot in Wegberg Theater-Abo soll wieder aufleben

Seitens der Stadtverwaltung ist Laura Mevissen für die Durchführung des Theater-Abos zuständig. Gemeinsam mit den Sponsoren hat sie sich überlegt, den Neuanfang in einem neuen Rahmen zu feiern: „Wir wollen nicht einfach nur Theater bieten“, sagt sie. Nach mehreren Sitzungen mit Frank Drückermann, der die Sponsoren gewinnen konnte, steht fest: „Im Kartenpreis ist ein Freigetränk enthalten, zudem hält die Fleischerei Kohlen in der Pause eine kulinarische Überraschung bereit.“ Was das sein könnte, wird noch nicht verraten. „Damit wollen für das Publikum eine Gelegenheit schaffen, miteinander ins Gespräch zu kommen“, sagt Gerd Pint. „Wir haben in der Coronazeit gemerkt, dass das Zwischenmenschliche fehlt und vieles, was vorher normal war, nicht wieder aufgenommen worden ist. Wir haben vor Corona schon versucht, etwas Besonderes auf die Beine zu stellen, das konnten wir ja leider nicht mehr umsetzen. Aber wir haben es nicht vergessen“, betont er.