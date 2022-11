Fernsprecher in Wegberg Telekom baut öffentliche Telefonzellen ab

Sie sind so etwas wie Dinosaurier in der modernen Telekommunikationslandschaft: Öffentliche Telefonzellen – dem Untergang geweiht, könnte man mit ein bisschen Dramatik sagen. Während der Glasfaserausbau kontinuierlich voranschreitet und die letzten weißen Flecken ohne LTE-Abdeckung im Mobilfunknetz geschlossen werden, verschwenden die meisten Menschen kaum mehr einen Gedanken an Festnetztelefonie im öffentlichen Raum. Münzfernsprecher? An die können sich Jüngere gar nicht mehr erinnern. Manch einer mag den ehemals gelben Kabinen der Bundespost sogar nachtrauern, obwohl er sie im Zweifel gar nicht mehr benötigt. Heute handelt es sich ohnehin eher um Stelen aus Edelstahl, grau-magenta-farben. Schutz gegen Wind und Wetter bieten sie schon lange nicht mehr.