Taxi Erren in Wegberg Von der Pferdekutsche zum Elektro-Taxi

Auch im Kreis Heinsberg hat jetzt die grüne Elektromobilität im Bereich der Personenbeförderung ihren Einzug gehalten. Ab sofort setzt die Traditionsfirma Taxi Erren als erstes Taxi-Unternehmen im Kreis Heinsberg auf Elektro-Taxis in der Personenbeförderung. Mit fünf neuen E-Taxis startet man in die Elektromobilität. Damit tritt die Firma Erren in eine neue Epoche der grünen Personenförderung ein.