Wegberg / Geilenkirchen : Taschendiebe erbeuten Geldbörsen

Wegberg / Geilenkirchen Gleich drei Betroffenen wurden in Lebensmittelgeschäften die Geldbörsen gestohlen. Die Polizei hat Ratschläge, wie Menschen sich besser dagegen schützen können.

Am 6. Januar haben sich drei Geschädigte bei der Heinsberger Kreispolizeibehörde gemeldet, denen jeweils die Geldbörsen beim Einkaufen in Lebensmittelgeschäften gestohlen wurden. Tatorte waren in Wegberg auf der Straße Am Bahnhof (zwei Diebstähle) und in Geilenkirchen, Herzog-Wilhelm-Straße. In letzterem Fall gelang es den Tätern zusätzlich zum Taschendiebstahl, mit einer entwendeten Bankkarte Geld vom Konto der Betroffenen abzuheben.