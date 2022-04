KG Sonn Männ aus Klinkum : Tanztraining startet bald wieder

Klinkum Die KG Sonn Männ blickt nach zwei schweren Corona-Jahren hoffungsvoll auf die kommende Karnevalssession. Bei der Jahreshauptversammlung standen auch Neuwahlen an. Es gibt einige Neuzugänge im Vorstand.

Stets stand für die Karnevalsgesellschaft die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle, wie Dennis Meyer in seinem Jahresbericht betonte. Die Aktiven hätten alle Anstrengungen unternommen, unter Einhaltung der Hygieneregeln den Trainingsbetrieb so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. So war man zunächst zuversichtlich, eine „normale“ Session planen zu können und beim „Walking Jeck“ wurde für ein Trainingslager der Tanzabteilung gesammelt. Doch leider war genau diese Veranstaltung die erste, die abgesagt werden musste.

Kurze Zeit später erfolgte die Absage aller Veranstaltungen. Nach intensiven Überlegungen wurde eine sichere Alternative zur karnevalistischen Begegnung gesucht und gefunden. Die Jecken zogen am Karnevalswochenende unter dem Motto „Kumm loss jonn“ durch Klinkum, wo an unterschiedlichen Stellen karnevalistische Aktivitäten angeboten wurden. „Dabei war es uns wichtig, dass keine lauten Partys gefeiert werden, sondern vor allem Aktionen für Familien stattfinden, da gerade die Kinder auf so vieles verzichten mussten,“ so der Vorsitzende Michael Szychla. Er blickt hoffnungsvoll in die neue Session: Bald startet wieder das Tanztraining.