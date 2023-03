Tagespflege der Vianobis in Wegberg „Altern ist Leben für Fortgeschrittene“

An einem langen Tisch sitzen die Senioren zusammen. Die Atmosphäre ist beschaulich. Bei Getränken und lockeren Gesprächen lässt es sich aushalten. Petra Funtsch, die die Tagespflegeeinrichtung der Vianobis in Wegberg leitet, und die Mitarbeiter kümmern sich gut um die betagten Menschen, die sie Gäste nennen. Es sind ganz normale Szenen aus dem Alltag einer Tagespflege. Es sind Einrichtungen, die in der jüngeren Vergangenheit unerlässlich wichtig geworden sind – und die wohl immer wichtiger werden.