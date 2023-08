Am 10. September Tag des offenen Denkmals in Haus Wildenrath

Aktiv werden können die Besucher auch in der Talentwerkstatt. Hier dreht sich alles um Naturmaterialien als Baustoff. Was lässt sich aus Ton oder Lehm gestalten? Insektenhotels oder Baumgesichter – der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Welchen Weg muss Schafswolle gehen, um ein Schal, Socken oder Handschuhe zu werden? Am 10. September wird es gezeigt, ebenso wie Kerzen aus Bienenwachs hergestellt werden. Und kräftige Hände können sich im Flechten mit Weidenzweigen versuchen.