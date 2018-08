Tag der offenen Gartenpforte bei Kleo Montforts in Wegberg

Ein grünes Paradies : Zeigen, wie schön die Pflanzenwelt ist

Wegberg Wenn Kleo Montforts seinen Garten öffnet, kommen innerhalb eines Wochenendes gut und gerne 2000 Besucher, um sein Paradies kennen zu lernen und von dem Wissen des Baumschulmeisters zu profitieren.

Kleo Montforts weiß ganz genau, was auf ihn zukommt, wenn er am „Tag des offenen Gartens“ seine Gartenanlage für die Öffentlichkeit öffnet. „Die ersten Besucher stehen schon lange vor der Öffnung an der Gartenpforte“, sagt er – und so war es auch in diesem Jahr, als der Garten von Montforts in Bischofshütte ein Wochenende lang allen offen stand. Wobei die Bezeichnung „Garten“ für die rund 3000 Quadratmeter große, wie ein grüner Dschungel angelegte Fläche eine maßlose Untertreibung darstellt.

Gepflasterte Wege winden sich durch das grüne Paradies, in dem nahezu alle Büsche und Bäume anzutreffen sind, die rund um den Globus wachsen und gedeihen. „Der Garten ist mein Hobby“, sagt der Gärtner, der auch beruflich als Mitarbeiter einer Baumschule tagtäglich mit der Materie beschäftigt ist. Zum Gartenhobby kommt noch die Vorliebe für Baumfarne aller Art, für die der Baumschulmeister bei Fragen die erste Adresse ist. „Ein bisschen verrückt muss man schon sein“, gibt Montforts schmunzelnd zu und freut sich über die große Schar Gleichgesinnter, die diese angenehme Art des Verrücktseins teilen. „Ich möchte einfach zeigen, wie schön die Pflanzenwelt ist.“

Info Was das kostet! Das Stöhnen der Gartenbesitzer, die sich vor einer höheren Wasserrechnung fürchten, weil sie über Monate hinweg ihren Garten wässern mussten oder die wegen der Befürchtung sogar davon Abstand nahmen, kann Kleo Montforts nicht nachvollziehen. „Das intensive Wässern ist immer noch günstiger als der Kauf neuer Pflanzen nach dem Vertrocknen eines stattlichen Rhododendrons oder anderer Gehölze.“ Außerdem bräuchten neue Pflanzen einige Jahre, ehe sie die Größe der jetzt vielleicht vernachlässigten erreichten hätten.

Wie schon in den vergangenen 20 Jahren war es auch dieses Mal wieder eine große Gruppe aus den Niederlanden, die, von ihrer Begeisterung für Farne getrieben, den Garten nach der Öffnung stürmte, um mit Montforts zu fachsimpeln. „Zu Beginn kommen immer die Pflanzenjäger und die Spezialisten, die eine Besonderheit ergattern wollen“, weiß der Gärtner, der unaufhörlich von neuen Gesprächspartnern in Beschlag genommen wird. Er kommt gar nicht dazu, alle zu beraten oder ihnen die grünen Schönheiten zu zeigen. Glücklicherweise gibt es da Montforts Team, eine Gruppe von rund 20 Freunden, Bekannten und Verwandten, die ihn nicht nur an diesem Wochenende unterstützt, sondern das ganze Jahr über hilft, den Garten in Schuss zu halten.



Die letzten beiden Monate waren richtig dramatisch“, sagt Montforts mit Hinweis auf die lang anhaltende Hitzeperiode, von der im grünen Paradies allerdings nichts zu sehen ist. „Wir haben Tag für Tag morgens und abends bewässert. Das war eine immense Arbeit.“ Aber sie habe sich gelohnt, meinte er und zeigt auf die vielen Menschen, die unaufhörlich herbeiströmen. „2000 werden es wohl an den beiden Tagen werden“, schätzt er.