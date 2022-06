Chris Hopkins und das All Star Quartett : Swinging Summertime im Flachsmuseum Beeck

Stargast bei „Swinging in Summertime“ ist der US-amerikanische Jazz-Posaunist Dan Barrett. Foto: Hopkins

Wegberg Jazzpianist Chris Hopkins tritt am 10. Juli mit seinem swingenden All Star Quartett auf. Stargast ist Posaunist Dan Barrett. Karten gibt‘s bei Opus 512.

Für dieses außergewöhnliche Konzert im Flachsmuseum Beeck hat der Kulturförderkreis Opus 512 am Sonntag, 10. Juli, um 11.30 Uhr den international renommierten und mehrfach preisgekrönten Jazzpianisten Chris Hopkins mit seinem swingenden All Star Quartett verpflichtet. Die Musiker warten mit einer Mischung aus Eleganz und Übermut, Humor und Lebenslust auf. Große Melodien aus dem New Yorker Jazz Age wechseln sich ab mit heißen Bossa Nova Klängen aus Rio de Janeiro, gefühlvolle Balladen verströmen Pariser Savoir-Vivre, während bluesgetränkte, temporeiche Improvisationen New Orleans Flair verbreiten.

Bei diesem Konzert präsentiert Chris Hopkins als Stargast keinen geringeren als den Amerikaner Dan Barrett, seit vielen Jahren einer der meistbeschäftigten Jazzmusiker und Arrangeure in den USA überhaupt. Mit seinem eleganten und melodiösen Spiel hat er die romantische Swingposaune von Lawrence Brown bis Jack Teagarden in die Zukunft gerettet. Geschmackssicher und mit der großen Fantasie einer modernen Auffassung hat er den vokal orientierten Stil weiterentwickelt. Mit seinem expressiven, warmen Sound setzt Dan Barrett heute weltweit Maßstäbe im klassischen Jazz und Mainstream. Gelegentlich glänzt er dazu als immens swingender Trompeter in der Tradition eines Roy Eldridge sowie als charismatischer Sänger.

Dan Barrett trat mehrmals in der New Yorker Carnegie Hall auf, ist auf den Soundtracks zu etlichen Kinofilmen zu hören, davon einige von und mit Woody Allen, und musizierte sogar für den König von Thailand höchstpersönlich. Am meisten ist er jedoch stolz auf seine Zusammenarbeit mit dem „King of Swing“ Benny Goodman, der Barrett als Lead- und Solo-Posaunist für seine letzte Big Band engagierte. Dan Barrett hat des Weiteren über 100 Schallplatten und CDs eingespielt und prägt seit Jahren als musikalischer Leiter das Gesicht des renommierten US-Plattenlabels „Arbors Records“.

Chris Hopkins, geboren in Princeton/New Jersey, zählt mit seinem swingenden, melodischen Stil längst zu den renommierten Musikern der internationalen Jazz-Szene. Er spielte bisher etwa 4000 Konzerte und Festivals von Amerika bis Australien und in ganz Europa. Gleichermaßen versiert auf Piano und Saxophon, überzeugt er mit musikalischem Ideenreichtum und immensem Drive. Darüber hinaus noch als Jazz-Dozent an der Hochschule für Musik und Tanz Köln aktiv, wurde er unlängst als „Keeper of the Flame“ sowie mit dem begehrten Jazz-Pott Award als Best Progressive Artist ausgezeichnet. Auch als Leiter seines Ensembles Echoes of Swing bekannt, räumte er zuletzt zahlreiche Auszeichnungen wie den „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“ und den Prix de L’Académie du Jazz, Paris ab.

Neben Chris Hopkins und Dan Barrett dabei sind Gitarrist Rolf Marx, ganz in der Tradition legendärer Gitarristen von Freddie Green bis Wes Montgomery, sowie Henning Gailing am akustischen Kontrabass, auf dessen Rhythmus- und Klang-Fundament man ein Haus bauen könnte.

Info Karten sind im Vorverkauf ab sofort auf www.opus512.de oder telefonisch unter 02434 992924 erhältlich.

(stva)