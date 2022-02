Sturm in Wegberg : Baum stürzt in Beeckerheide auf Auto

Wegberg In Wegberg musste die Feuerwehr am Sonntag zu drei sturmbedingten Einsätzen ausrücken. Ein Baum war auf ein Auto gestürzt, zwei weitere Bäume lagen auf einer Stromleitung.

Sturmtief „Roxana“ brachte am Sonntag auch im Erkelenzer Land Dauerregen und starke Böen mit sich. Besonders stark war der Wind in Wegberg: Neben umgefallenen Mülltonnen und beschädigtem Grünwerk brachte das auch einige Bäume zum Einsturz, die Feuerwehr musste zu drei Einsätzen ausrücken.

Auf dem Schlehenweg in Beeckerheide war gegen 14 Uhr ein Baum mit zahlreichen Ästen auf ein Auto gestürzt, das in einer Parkbucht stand. Menschen befanden sich nicht im Fahrzeug, das den Aufprall auf den ersten Blick gut aushielt. Die Wehrleute zerteilten den Baum per Kettensäge und entfernten ihn vom Auto. Kurz zuvor drohten in Wegberg zwei kleinere Bäume, auf ein Haus zu fallen, nachdem sie auf eine Stromleitung gestürzt waren. Nachdem der Stromversorger die Leitung abgeschaltet hatte, entfernten insgesamt 13 Feuerwehrleute die beiden Bäume. Schon am Morgen um 8.45 Uhr hatte ein umgestürzter Baum die Zufahrt zum Golfclub Wildenrath versperrt. Auch hier kam eine Kettensäge zum Einsatz, um den Baum zu beseitigen, ein größerer Sachschaden entstand nicht.