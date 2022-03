Kulturförderkreis Wegberg in Wegberg plant nächste Tour : Studienreise führt auf den Spuren Goethes nach Venedig

Wegberg Ziel der Studienreise vom 27. Mai bis zum 2. Juni ist das Friaul in Oberitalien. Neben Venedig und der Landeshauptstadt Triest werden weitere geschichtsträchtige Städte angesteuert.

Der Kulturförderkreis Opus 512 geht wieder auf Reisen und bietet eine Studienreise ins Friaul-Julisch Venetien an. Zusammen mit der RV-Touristik in München, dem langjährigen Partner, hat Opus 512 ein interessantes und informatives Programm für Reisewillige zusammengestellt. Es sind noch Plätze frei.

In Triest sind ungarische, slawische und vor allem österreichische Einflüsse spürbar: in der Architektur, in der Kunst und Literatur, nicht zuletzt aber auch in der Küche.