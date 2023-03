Streetworkerin berichtet Wichtige Arbeit auch ohne Budget

Extrem vielfältig die Aufgabe, extrem vielfältig der Personenkreis und der Themenkatalog – und extrem wenig Geld, aus dem städtischen Etat sogar gar keins. So lässt sich die Arbeit der Streetworkerin Birthe Wernery in Wegberg in den vergangenen zwölf Monaten zusammenfassen. Einen in Teilen sehr nachdenklich stimmenden Jahresbericht 2022 legte sie in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Integration, Soziales, Kultur, Demographie und Sport des Stadtrats vor.