Fahrtzeit der Linie 411 verlängert sich : Sperrung beeinflusst Busverkehr in Wegberg

Wegberg Ein Teil des Grenzlandrings in Wegberg wird für Bauarbeiten bis kurz vor Weihnachten gesperrt. Dort wird auch ein neuer Radweg gebaut. Im Busverkehr werden vor allem Schüler betroffen sein.

Ab Montag, 21. September, wird auf dem Grenzlandring zwischen der Uevekovener Kreuzung und der Beecker Kreuzung eine neue Bitumendecke auf Fahrbahn und auf die Radwege aufgebracht. Für diese Arbeiten muss nach Angaben der Stadt Wegberg ein Teil des Grenzlandringes (Landstraße 400) von der Kreuzung Maaseiker Straße bis einschließlich Ampelkreuzung an der Landstraße 127 (Am alten Schlagbaum“) bis voraussichtlich zum Beginn der Winterferien 2020 am 18. Dezember komplett gesperrt werden. Von Richtung Mönchengladbach kommend, kann noch auf die Landstraße 400 Richtung Prämienstraße in Wegberg-Beeck eingebogen werden.