Zwölf Millionen Euro Investitionsstau Fraktionen üben scharfe Kritik an Wegberger Verwaltung

Wegberg · Mehr als die Hälfte der Straßen und Kanäle in Wegberg befinden sich in schlechtem Zustand – doch die Stadt kommt beim Sanieren nicht hinterher. Das sorgt in der Politik nun für Unmut.

31.08.2023, 13:45 Uhr

Viele Straßen in Wegberg befinden sich in mangelhaftem Zustand. Archivfoto: hec Foto: Michael Heckers

Löchrige Straßen, eine marode Kanalisation und vielleicht sogar den „schlimmsten Bürgersteig in NRW“ (Zitat von Grünen-Ratsherr Knut Müller) – die Wegberger Infrastruktur ist in einem schlechten Zustand. Nach einer Erhebung eines externen Gutachters beläuft sich das Volumen des Investitions- und Instandhaltungsstaus derzeit auf ganze zwölf Millionen Euro. Wegberg zählt demnach zu den wenigen Kommunen, bei denen der optimale Eingriffszeitpunkt bei mehr als der Hälfte des Straßennetzes überschritten ist, „sodass der Zustand objektiv als kritisch bezeichnet werden kann“, urteilen die Ratsfraktionen.