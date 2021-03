Anrufer meldet der Feuerwehr Wegberg falsches Feuer : Strafanzeige nach böswilligem Fehlalarm

Fehlalarm in Wegberg-Forst: Die Einsatzkräfte rückten nach wenigen Minuten wieder ab. Foto: Michael Heckers

Wegberg Ein Anrufer informierte die Wegberger Feuerwehr am Montag (8. März) um 19.55 Uhr darüber, dass es in einem Haus an der Straße Forst nahe der Ophover Mühle brennen würde. Weil es sich um eine dicht bebautes Gebiet handelt, eilte die Wegberger Feuerwehr mit einem Großaufgebot zum Einsatzort.

Auch ein Streifenwagen der Polizei und mehrere Rettungswagen eilten zur angegebenen Adresse.

Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass es kein Feuer gab. „Angeblich sollte eine Fritteuse Feuer gefangen haben, das ist aber definitiv nicht der Fall“, sagte Wegbergs Feuerwehrchef Dietmar Gisbertz, nach dessen Angaben es sich um eine bösartige Fehlalarmierung gehandelt habe. Im Klartext: Jemand hat bei der Feuerwehr in Wegberg angerufen und ein Feuer gemeldet, das es gar nicht gab.

Dietmar Gisbertz kündigte an, dass gegen den Anrufer, der der Feuerwehr bekannt sein dürfte, Strafanzeige gestellt wird.