Stolpersteine in Wegberg Sie schmierten „Jude verrecke“ an sein Haus

Jakob Salm wurde geboren am 24. September 1888 als erstes von drei Kindern der Eheleute Albert und Sara Salm. Jakob und seiner Ehefrau Irma, geborene Hirsch, gehörte das Haus Fußbachstraße 19. Ihr Sohn Albert wurde am 10. Mai 1921 geboren. Jakob Salm war der letzte Vorsteher der Synagogengemeinde in Schwanenberg und eine geachtete Persönlichkeit. Jakob und Moses Salm waren Brüder und betrieben, wie schon ihr Vater Albert, einen Viehhandel in Wegberg.