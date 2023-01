Sternsinger in Wegberg on Tour Ein Beutel für Süßigkeiten und eine goldene Truhe für Spenden

Das Dreikönigssingen steht in diesem Jahr unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Alle von den Sternsingern besuchten Haushalte in den verschiedenen Ortsteilen der Mühlenstadt erhalten den Flyer „Ein Segen für Sie!“. Bereits am 6. Januar fand der Aussendungs-Gottesdienst in der Wegberger Pfarrkirche St. Peter und Paul statt. Der Abschluss der Sternsingeraktion wird dort am 15. Januar um 11 Uhr im Rahmen der Komm-ma-Messe gefeiert.