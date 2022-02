Pfarrei St. Martin Wegberg : Sternsinger sammeln stolze Spendensumme

Wegberg Dabei gingen die Jungen und Mädchen aus den zehn Gemeinden der Pfarrei St. Martin unterschiedlich vor. Klassische Haustürbesuche gab es ebenso wie Aktionen in den Pfarrkirchen und verschiedenen Geschäften.

(stva) Die Sternsinger der Pfarrei St. Martin haben im Januar vielen Menschen nicht nur den Segensspruch der Heiligen Drei Könige überbracht. Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ sammelten die Kinder zudem Spenden für die Gesundheitsförderung von Kindern insbesondere in Afrika. Die stolze Summe von rund 20.000 Euro ist so zusammengekommen. Und das war gar nicht so einfach aufgrund der Kontaktbeschränkungen in Folge der Corona-Pandemie.

Dabei gingen die jungen Spendensammler unterschiedlich vor: Während die Gruppen unter anderem in Dalheim, Klinkum, Rickelrath und Balkhoven unter Einhaltung der 3G-Regeln von Haus zu Haus zogen, spendeten die Sternsinger in Wegberg und Uevekoven ihren Segen in der Pfarrkirchen. Dort und in verschiedenen Geschäften stellten sie zudem ihre Spendendosen auf. Normalerweise gehört die Sternsinger-Aktion zum Pflichtprogramm für Kommunionskinder, in diesem Jahr allerdings nicht, um corona-bedingten Risiken Rechung zu tragen. Dennoch erklärten sich viele Jungen Mädchen und auch einige Jugendliche bereit mitzumachen.