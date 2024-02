Kerzen, Organizer und Co. Von der Magie der Dekoration

Dass Melanie Beenen ein Auge für geschmackvolle Dekoration hat, sieht jeder, der sie besucht, sofort: Das geräumige Wohnzimmer, das in den Essbereich und in die offene Küche sowie in einen Wintergarten übergeht, ist in einem kühlen Blau gestrichen. In Kerzen, Vasen und Textilien wiederholt sich dieser Ton entweder exakt oder Blau wird in weiteren Nuancen aufgegriffen. Was weiter zur Gemütlichkeit beiträgt: die beiden Katzen, die mit Melanie Beenen, ihrem Mann und den beiden Söhnen, die zehn und 19 Jahre alt sind, leben. „Ich mag es dezent und minimalistisch, viel mit Weiß, Blau oder Lindgrün – wie die Skandinavier so richtig schön hyggelig“, sagt sie. Das Dekorieren und auch die Herstellung der Dekorationsartikel für ihr Holzhäuschen – das übrigens den Namen „Stehrümchens Zauber“ trägt – sind für Melanie Beenen ein Ausgleich zu ihrem doch eher verstandsbasierten Beruf im Amtsgericht. „Ich liebe es, zu basteln und vieles auszuprobieren. Ich habe schon immer gerne dekoriert und als Kind mein gesamtes Taschengeld in den Bastelladen gebracht“, sagt sie. Und weil sie immer noch die Wühltische von damals in den Kaufhäusern vor Augen hat und sich bei dem Gedanken daran beinahe schütteln muss vor Unbehagen, ist es ihr wichtig, ihre Artikel ansprechend und mit dem nötigen Raum auszustellen. „Deshalb mache ich das Häuschen nie so voll“, erklärt sie. Und da es nur wenige Schritte von ihrer Haustür entfernt platziert wurde, kann sie schnell mal etwas nachfüllen.