Vorweihnacht in Wegberg Start der Adventszeit in der Mühlenstadt

Am Samstag und Sonntag öffnete dann in der Innenstadt auch der Adventsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag ab 13 Uhr. Zahlreiche Verkaufsstände boten in vielen weihnachtlich dekorierten Holzhäusern Weihnachtliches an. Vom Krippenbauer, über weihnachtliche Floristik und Geschenkartikel, Puppen, Selbstgenähtes, Holzbasteleien und vieles mehr war alles dabei. Auch kulinarisch gab es ein breit gefächertes Angebot. Honigmet, Hot Aperol und Glühwein sowie Reibekuchen, Pulled Pork und vegane Crepes fanden ihren Absatz. Natürlich durfte die Bratwurst mit Pommes Rot-Weiß nicht fehlen. Der Adventsmarkt in der Innenstadt wurde am Samstag um 15 Uhr mit anschließenden stimmungsvollen Liedern eröffnet. Ab 17 Uhr gab es Live-Musik mit Elena Thißen und später mit Vera Derichs und Daniel Odenthal. Neben den weihnachtlichen Holzhäusern erstrahlten auch viele Geschäfte der Einzelhändler mit weihnachtlichem Glanz und Angebot.