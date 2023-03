Stand in Essen Mühlenstadt wirbt auf Tourismusmesse um Besucher

Neben den Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Wohnmobilstellplatz, den Hotels und Pensionen waren es vor allem die Rad- und Wanderrouten die für besonderes Interesse sorgten. „Mit einem neu gestalteten Messestand haben wir für große Aufmerksamkeit gesorgt. In den zahlreichen Gesprächen wurde insbesondere die von uns entwickelte 42 Kilometer lange Mühlenroute nachgefragt, die viele Besucherinnen und Besucher im kommenden Frühjahr und Sommer mit dem Fahrrad oder in Etappen als Wanderroute erkunden wollen“, sagte Bürgermeister Michael Stock. Die Route führt vorbei an vielen der ehemals 25 Wassermühlen im Stadtgebiet und durch einen Teil des Naturparks Schwalm-Nette. „Auch das vorbereitete Preisrätsel über die Sehenswürdigkeiten in der Mühlenstadt fand großes Interesse“, freute sich Michael Stock.