Stärkung des ÖPNV : Wegberger Bushaltestellen werden ausgebessert

Wegberg Die Stadt erhält dafür einen Zuschuss von mehr als 183.000 Euro. Es sollen auch neue Wartehallen gebaut werden, die mit Solarleuchten ausgestattet werden.

Viele Menschen sind auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Besonders im Winter ist es daher ärgerlich, wenn die Infrastruktur drumherum nicht vernünftig ausgestattet ist. Dem möchte die Stadt Wegberg nun entgegenwirken. In den kommenden Monaten werden zahlreiche Buswartehäuschen im Stadtgebiet durch den Baubetriebshof überarbeitet. Die Stadt hat für die Instandsetzungskosten einen Zuschuss in Höhe von 183.200 Euro durch den Zweckverband Nahverkehr Rheinland aus Köln erhalten.

„Der öffentliche Personennahverkehr soll in den kommenden Jahren einen immer größeren Stellenwert einnehmen. Daher ist wichtig, dass die Fahrgäste eine barrierefreie Möglichkeit zum Ein- und Ausstieg vorfinden und bei schlechten Wetterbedingungen bis zur Abfahrt des Busses geschützt sind“, erklärt Bürgermeister Michael Stock. Im Moment – so Michael Stock – komme es aufgrund akuter Lieferschwierigkeiten in den Bereichen Baustoff, Stahl und Holz zu Verzögerungen bei der mit der Westverkehr GmbH als Betreiberin der Buslinien abgestimmten Maßnahmen.