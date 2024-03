Stadtsportverband Wegberg Buntes Fußballfest für Grundschüler

„Den Roten haben wir es so richtig gezeigt“, ruft Fabian und klatscht seine Freunde Jim und Hasan ab. Alle drei Jungs tragen hellblaue T-Shirts und nehmen am Fußballfest der Grundschulen teil, das seit einigen Jahren vom Stadtsportverband Wegberg veranstaltet wird. Während Jim und Hasan beide die vierte Klasse der Erich Kästner Schule besuchen und in ihrer Freizeit beim FC Wegberg-Beeck kicken, haben sie den neunjährigen Fabian, der die Grundschule in Merbeck besucht und beim SV Merbeck Fußball spielt, erst dort kennengelernt – und gleich Freundschaft geschlossen. „Das ist eine der Besonderheiten an diesem Turnier“, sagt SSV-Vorsitzender Manfred Maschke, der sich an diesem Tag als Spielleiter engagiert.