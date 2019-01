Katholikenrat wendet sich an Wegbergs Bürgermeister: Stadtrat lehnt Divestment ab

Wegberg Der Katholikenrat der Region Heinsberg ruft die Städte und Gemeinden zum Divestment auf. Der Rat der Stadt Wegberg folgt dem Aufruf nicht. Die Mühlenstadt sei bei der Abkehr von fossilen Energieerzeugungsträgern bereits auf sehr gutem Weg.

Divestment – der Begriff klingt für Laien in Finanzthemen verwirrend. Er meint aber nichts anderes als das Gegenteil von Investment. Der Katholikenrat hat die Bürgermeister der zehn Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg dazu aufgerufen, vorhandene Investments in Unternehmen, die ihre Umsätze aus der Gewinnung und Verarbeitung von fossilen Energieträgern wie Kohle, Gas oder Erdöl erzielen, umzuleiten in ethisch-nachhaltige Investments. Auf Vorschlag der Verwaltung hat sich der Stadtrat mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP und Freien Wählern mehrheitlich dafür ausgesprochen, dem Antrag des Katholikenrats der Region Heinsberg, in dem zum Divestment aufgerufen wird, nicht zu folgen.

Der Katholikenrat hatte den Aufruf an die Bürgermeister des Kreises Heinsberg und die Kirchenvorstände in der Region bereits während der Vollversammlung im Sommer verabschiedet. „Ich bitte Sie, die enthaltenen Anregungen und Anträge umzusetzen und vorhandene Investments in Unternehmen, die ihre Umsätze aus der Gewinnung und Verarbeitung von fossilen Energieträgern wie Kohle, Gas oder Erdöl generieren“ umzuleiten in ethisch-nachhaltige Investments“, hatte Lutz Braunöhler, Vorsitzender des Katholikenrats der Region Heinsberg, an die Bürgermeister geschrieben. Zu den Investments zählt der Katholikenrat auch Finanzanlagen bei Banken und Sparkassen, die selbst in solche Unternehmen investieren und daraus Erträge erwirtschaften. Geldanlagen bei derartigen Instituten seien ebenso zu behandeln und in ethisch-nachhaltige Anlagen bei anderen Instituten umzuleiten. „Letztlich gehört in diesem Zusammenhang auch die Wahl eines Stromanbieters, der elektrische Energie allein aus umweltfreundlichen und nachhaltigen Quellen zur Verfügung stellt“, erklärt Lutz Braunöhler.