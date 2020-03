Vorschläge möglich bis 31. August : Wegberg ruft zur Teilnahme am Heimat-Preis auf

Wegberg Die Projekte und Aktionen sollten bis zum 31. August abgeschlossen oder bis in die Umsetzung geplant worden sein.

Aus diesem Grund sind die Einwohner der Stadt Wegberg dazu aufgefordert, Vorschläge für einen Preisträger bis 31. August schriftlich unter der Anschrift Stadt Wegberg, Stabsstelle für Quartiersentwicklung, Rathausplatz 25, 41844 Wegberg einzureichen. Auch juristische Personen mit Geschäftssitz oder Betriebsstätte in Wegberg können Vorschläge äußern. In diesen Vorschlägen soll eine Begründung für die Nennung des Preisträgers enthalten sein. Die Projekte und Aktionen sollten bis zum 31. August abgeschlossen oder bis in die Umsetzung geplant worden sein. Das bedeutet: Publikationen, Kunstwerke oder ähnliche Erzeugnisse müssen bis Ende August in physischer oder elektronischer Form vorliegen.