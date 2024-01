Auslobung in Wegberg Das sind die Heimatpreis-Gewinner

Mit dem vierten Platz landete der Verein zwar nicht auf dem Treppchen, wurde aber dennoch für seine Unterstützung für Menschen in Not gewürdigt. Mit Veranstaltungen wie Konzerte, Feste, Ausflüge und Spendenaktionen will der Verein gemeinsam Hoffnung schaffen und Zusammenhalt fördern. „Das ist ein tolles Ergebnis für die erste Teilnahme, das anspornen soll und kein Signal dafür ist, dass das Engagement nicht als wertvoll erachtet wird, im Gegenteil“, betonte Monika Broy. „Anhand dieser Projekte, die nur ein Teil dessen sind, was in Wegberg passiert, kann man sehen, dass Heimat immer mehr an Wert gewinnt und in Zeiten der Globalisierung und durch die Schnelllebigkeit ein Ort ist, an dem man sich erden und neue Kraft tanken kann.“