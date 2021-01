Hauptausschuss stimmt für Projekt : Wegberg treibt Plan zur Umgestaltung des Mühlenweihers voran

Die Pläne zur Umgestaltung des Mühlenweihers in Wegberg sehen unter anderem eine vier Meter breite Uferpromenade vor. Foto: Stadt Wegberg

Wegberg Die Umgestaltung würde knapp 900.000 Euro kosten und soll vom Land bezuschusst werden. Im Rat sind allerdings nicht alle dafür - für die Freien Wähler ist das Projekt zu teuer, die Linken wollen lieber in den Klimaschutz investieren.

Nicht nur das Ufer des Mühlenweihers soll neu gestaltet, sondern die Zufahrt zum Parkplatz vor dem Forum (Burgstraße) soll verlegt werden. Das würde Platz schaffen für eine vier Meter breite Uferpromenade und das Areal insgesamt erheblich aufwerten. Die von der Stadt vorgelegten Umbaupläne würden Kosten in Höhe von rund 905.000 Euro verursachen. Einen Förderantrag hat die Mühlenstadt, die Schulden hat und sich seit 2015 in einem Haushaltssicherungskonzept befindet, bei der Bezirksregierung Köln bereits gestellt. Die Förderquote aus dem Programm „Dorferneuerung 2021“ beträgt für finanzschwache Gemeinden wie Wegberg bis zu 85 Prozent, höchstens allerdings 250.000 Euro. Damit verbliebe ein Eigenanteil in Höhe von rund 655.000 Euro bei der Stadt Wegberg.