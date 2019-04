Förderzusage aus Berlin bleibt aus : Traum vom Sechs-Millionen-Projekt geplatzt

Wegberg Die Stadt Wegberg hatte auf eine Förderzusage aus Berlin für das Projekt „Sport am Beeckbach“ gehofft. Doch daraus wird nichts.

Die Stadt Wegberg hatte sich im vergangenen Jahr entschieden, das Projekt „Sport am Beeckbach“ einzureichen. Das Konzept sah die Sanierung, Aufwertung und den Ausbau von Freizeit-, Sport- und Begegnungsstätten südlich des Beeckbachs vor. Um die kurze Bewerbungsfrist bis zum 31. August 2018 einhalten zu können, hatte Technischer Beigeordneter Frank Thies nach dem Förderaufruf und einer Einladung des Städte- und Gemeindebundes in Windeseile die Unterlagen für den Förderantrag „Sport am Beeckbach“ erarbeitet und mit anschaulichen Grafiken eingesandt. Vom Stadtrat erhielt die Verwaltung dafür später ein großes Lob und einstimmige Zustimmung. Das Konzept sah unter anderem vor, das Umfeld des Wegberger Grenzlandringbads in eine Gartenlandschaft umzugestalten, die Beecker Turnhalle zu sanieren und den Aschenplatz am Hans-Gisbertz-Stadion in einen frei nutzbaren Kunstrasenplatz mit Kleinspielfeld, Tribünen und Umkleiden umzubauen. Unter Einbeziehung des Skaterplatzes und des vorhanden Weges entlang des Beeckbachs sollte eine Jogging- und Skaterstrecke entstehen, die auch das geplante große Neubaugebiet Wegberg-Süd mit einbezieht. Die alte Turnhalle an der Beecker Grundschule sollte nicht nur energetisch saniert werden, sondern um ein Café, ein Büro für den Stadtsportverband und einen Fitness- und Gymnastikbereich barrierefrei erweitert werden.