Geld vom Land NRW : Stadt Wegberg soll leere Läden zur Miete anbieten

Wegberg Wegberg erhält Geld vom Land NRW, um gegen die Leerstände in der Innenstadt vorzugehen. Bürgermeister Michael Stock erklärt, wie das Vorhaben gelingen soll.

Um wieder mehr Leben in die Wegberger Innenstadt zu bekommen, hat das Land Nordrhein-Westfalen der Stadt Wegberg einen Betrag in Höhe von 46.778 Euro als Anmietungsfonds für Leerstände in der Innenstadt in Aussicht gestellt. Das teilt die Stadt Wegberg mit. In dem erwarteten Förderbescheid der Bezirksregierung Köln werden die Fördermittel auf die Jahre 2021, 2022 und 2023 aufgeteilt. Mit kreativen Nutzungen möchten die Verantwortlichen der Stadt Wegberg dem Leerstand in der City und in der Fußgängerzone begegnen.